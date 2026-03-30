إيني الإيطالية تعتزم ضخ ملياري دولار في مصر خلال 2026

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 10:06 مساءً - كشف جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية لشركة إيني الإيطالية اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري 2026.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع وزارة الصحة اليوم لتوفير 400 سرير بإحدى المنشآت الطبية لخدمة مليون نسمة، وهو ما يأتي في إطار الدور المجتمعي المهم الذي تلعبه الشرك.

الشركة تؤكد مواصلة أنشطتها في مصر والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف

أكد “بروسكو” التزام شركة إيني بمواصلة أنشطتها في مصر، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب دعم جهود زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية لشركة “إيني” الإيطالية، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بجويدو بروسكو، والوفد المرافق له، وطلب نقل تحياته للرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية والشركة في مجال إنتاج الغاز والبترول.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لتسريع وتيرة الإنتاج من مشروعات الغاز الطبيعي التي تنفذها شركة “إيني” في مصر، بما يُسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، مؤكدًا أن “إيني” شريك موثوق للغاية بالنسبة لنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في قطاعي الغاز والبترول، وتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية العاملة في هذين المجالين بالسوق المصرية، معربا عن تطلعه إلى قيام شركة “إيني” بالتوسع في استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء الفرص الواعدة التي يمتلكها قطاعا الغاز والبترول.

