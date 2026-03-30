نتيجة مباراة الزمالك ضد الشرقية للدخان اليوم..اطّلع على الأهداف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 10:22 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام المصري في الدوري ونجح في تقديم عرض قوي خلال تجربته الودية أمام فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية في لقاء حمل العديد من المؤشرات الإيجابية للجهاز الفني سواء على مستوى الأداء الجماعي أو الجاهزية البدنية للاعبين.

ملخص مباراة الزمالك ضد الشرقية للدخان الشوط الأول

دخل الزمالك المباراة بتركيز كبير وفرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى مع اعتماد واضح على الضغط الهجومي والتحرك السريع في الثلث الأخير، هذا التفوق ترجم إلى هدف أول في الدقيقة 28 بعدما تابع سيف جعفر كرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في المرمى بثقة.

واستمر الضغط الأبيض ليحصل الفريق على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول نجح عمرو ناصر في تحويلها لهدف ثاني ليخرج الزمالك متقدمًا بهدفين دون رد مع نهاية النصف الأول من اللقاء.

ملخص مباراة الزمالك ضد الشرقية للدخان الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني عدة تغييرات بهدف تجربة عناصر جديدة ومنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين دون أن يؤثر ذلك على شكل الفريق داخل الملعب حيث حافظ الزمالك على سيطرته واستمر في تهديد مرمى المنافس.

أهداف مباراة الزمالك ضد الشرقية للدخان

في الدقيقة 70 تمكن سيف الجزيري من تسجيل الهدف الثالث بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك، ولم يكتفي بذلك بل عاد ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 85 مستغلًا المساحات داخل دفاع المنافس.

واختتم عدي الدباغ الخماسية في الدقيقة 88 بعد متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء، ليؤكد التفوق الكامل للزمالك في اللقاء.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الشرقية للدخان

ختم الزمالك المباراة بفوز كبير على الشرقية للدخان بخمسة أهداف مقابل لا شيء بعد سيطرة هجومية كاملة من البداية وحتى النهاية مع تألق ملحوظ لكل من سيف جعفر، عمرو ناصر، سيف الجزيري، وعبد الله الدباغ الذين سجلوا أهداف الفريق الأبيض.