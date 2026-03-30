رسمياً.. بايرن ميونخ يعلن رحيل موهوب الفريق الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 10:22 مساءً - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسمياً رحيل ظهيره الأيسر البرتغالي رافائيل جيريرو عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعدما استقر الطرفان على عدم تجديد التعاقد الذي ينقضي بختام منافسات العام الحالي، ليضع بذلك حداً لمسيرته داخل "أليانز أرينا".

جيريرو يرحل عن بايرن ميونخ بعد 3 سنوات داخل جدران النادي

وكان جيريرو قد انضم إلى العملاق البافاري في صفقة انتقال حر مطلع موسم 2023 عقب رحيله عن الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند، ونجح خلال فترته مع الفريق في التتويج بلقبي الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني، مسجلاً حضوراً مؤثراً في القائمة البافارية.

من جانبه، أشاد ماكس إيبرل، المدير الرياضي للبايرن، باللاعب البرتغالي قائلاً:

"نتقدم بخالص الشكر لرافا على ما قدمه معنا؛ لقد كان عنصراً يعتمد عليه دائماً داخل الملعب، وشخصية أثرت غرفة الملابس بشكل إيجابي"

مؤكداً أن قرار الرحيل جاء بعد مناقشات بناءة سادها التفاهم المتبادل، مع التركيز حالياً على إنهاء الموسم معاً وتحقيق الأهداف المتبقية.

أرقام رافائيل جيريرو مع بايرن ميونخ بعد تأكيد رحيله عن الفريق

وعلى صعيد الأرقام، خاض الدولي البرتغالي 89 مباراة بقميص بايرن ميونخ حتى الآن، وضع خلالها بصمته بتسجيل 12 هدفاً وصناعة 8 آخرين، فيما يمتلك مسيرة دولية حافلة رفقة منتخب "البحارة" خاض خلالها 65 مباراة، وتوج بلقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، بالإضافة إلى تمثيل بلاده في نسختين من كأس العالم.