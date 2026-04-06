سبب انقطاع الكهرباء في القاهرة الجديدة.. ماذا حدث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 07:30 مساءً - كشف مصدر مسؤول في "وزارة الكهرباء" عن بدء استعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي في عدد من مناطق شرق القاهرة، خاصة القاهرة الجديدة، عقب الانتهاء من تنفيذ إصلاحات أولية لعطل فني مفاجئ وقع بإحدى محطات النقل الرئيسية صباح اليوم الإثنين.

سبب انقطاع الكهرباء في القاهرة الجديدة

أشار المصدر إلى أن فرق الطوارئ والصيانة تمكنت من إعادة الكهرباء بالفعل إلى مساحات واسعة داخل مدينة الرحاب، إلى جانب أجزاء من التجمع الأول، مؤكدًا أن العمل مستمر على مدار الساعة لإعادة الاستقرار الكامل للخدمة في باقي المناطق المتأثرة، لا سيما مدينتي الشروق والعبور، في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الخلل الذي حدث يُعد عارضًا ومؤقتًا، نتيجة مشكلة فنية محدودة داخل إحدى محطات النقل، مشددًا على عدم صحة ما تم تداوله بشأن عودة خطة تخفيف الأحمال أو وجود أزمة كبيرة في الشبكة القومية للكهرباء، والتي تعمل بصورة مستقرة وطبيعية.

وأضاف أن الجهات المختصة تعاملت مع الموقف فور وقوعه وفقًا لإجراءات الطوارئ المعتمدة، ما ساهم في تقليل فترة الانقطاع وسرعة بدء إعادة التيار تدريجيًا.

استعادة الكهرباء بعد قطعها في القاهرة الجديدة

فيما يتعلق بالمناطق التي لم تستعد الخدمة حتى الآن، دعا المصدر المواطنين إلى سرعة التواصل مع الخط الساخن لأعطال الكهرباء عبر الرقم "121"، أو استخدام التطبيقات الرسمية التابعة لشركات توزيع الكهرباء، وذلك للإبلاغ عن أي مشكلات أو التأكد من سلامة التوصيلات الداخلية بعد عودة التيار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار تواجد فرق العمل من مهندسين وفنيين بمواقع الأعطال، لحين التأكد من استقرار الأحمال الكهربائية وعودة الخدمة بشكل منتظم لكافة المشتركين المتضررين من هذا العطل المفاجئ.