قبل تطبيق التوقيت الصيفي بمصر.. خطوات ضبط الساعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 07:30 مساءً - مع اقتراب موعد تطبيق "التوقيت الصيفي" في مصر، يزداد بحث المستخدمين عن كيفية ضبط الساعة على الهواتف الموبايلات، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو آيفون، خاصة مع بدء العمل به في آخر جمعة من شهر أبريل، حيث يتم تقديم الوقت ساعة كاملة.

خطوات ضبط الساعة على جميع الموبايلات

قبل القيام بأي خطوات، يجب التأكد أولًا مما إذا كان الهاتف سيقوم بتحديث الوقت تلقائيًا أم لا، ففي كثير من الأجهزة الحديثة، يتم تغيير التوقيت بشكل تلقائي عند تفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي، إلى جانب ضبط المنطقة الزمنية، وللتحقق من ذلك:

ادخل إلى إعدادات الهاتف.

ثم اختر التاريخ والوقت.

بعدها تأكد من تفعيل الضبط التلقائي والمنطقة الزمنية.

خطوات ضبط التوقيت الصيفي على هواتف أندرويد

في حال لم يتم تحديث الساعة تلقائيًا، يمكن ضبطها يدويًا عبر الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات الدخول إلى "النظام" أو "الإدارة العامة" "حسب نوع الهاتف".

ثم اختيار "التاريخ والوقت".

بعدها إيقاف التعيين التلقائي.

تعديل الوقت بإضافة ساعة واحدة.

التأكد من اختيار المنطقة الزمنية الخاصة بالقاهرة.

حفظ التغييرات.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

من المقرر أن يبدأ "التوقيت الصيفي" لعام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، بحيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من منتصف الليل، وهو ما يستدعي التأكد من ضبط الوقت بشكل صحيح على الهواتف الذكية.