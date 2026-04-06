هل يوم 9 أبريل 2026 إجازة رسمية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 07:30 مساءً - مع تزايد عمليات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب حول حقيقة تعطيل الدراسة يوم الخميس 9 أبريل 2026، تزامنًا مع الاحتفال بـ "خميس العهد"، حسمت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر أن ما يتم تداوله بشأن منح الطلاب إجازة في هذا اليوم لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، دون أي تغييرات في الخريطة الزمنية.

هل الخميس إجازة رسمية للطلاب؟

أوضحت المصادر أن يوم الخميس 9 أبريل يعد يومًا دراسيًا عاديًا، حيث لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن تعطيل الدراسة، وأشارت إلى أن الجداول الدراسية والأنشطة التعليمية ستُنفذ كما هي دون تعديل.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على انتظام العملية التعليمية، خاصة في ظل اقتراب انتهاء الفصل الدراسي، وهو ما يتطلب الالتزام الكامل بالخطة المحددة مسبقًا.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن موعد الاحتفال بـ خميس العهد 2026

في المقابل، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الخميس 9 أبريل 2026 بـ خميس العهد، أحد أهم أيام أسبوع الآلام في العقيدة المسيحية، والذي يحمل طابعًا روحانيًا خاصًا لدى الأقباط.

ويُحيي هذا اليوم ذكرى العشاء الأخير الذي جمع السيد المسيح بتلاميذه، حيث شهد تأسيس سر التناول المقدس "الإفخارستيا"، عندما قدم المسيح الخبز والخمر كرمز لجسده ودمه، في واحدة من أبرز المحطات الدينية في الإيمان المسيحي.

التعليم تحذر من الشائعات وتدعو للاعتماد على المصادر الرسمية

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تحري الدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بالإجازات الدراسية، مؤكدة أن أي قرارات رسمية يتم إعلانها فقط عبر القنوات المعتمدة.

كما دعت أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير سلبي على استقرار العملية التعليمية.

وفي ختام البيان، أكدت المصادر أن يوم 9 أبريل 2026 سيظل يومًا دراسيًا طبيعيًا، مع استمرار الاحتفالات الدينية داخل الكنائس دون أي تأثير على انتظام الدراسة في المدارس.