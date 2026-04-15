مشروع ضخم يدعم الزراعة.. نقل مياه الصرف الزراعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 03:37 مساءً - ناقش وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع فريق من قيادات الوزارة مستجدات تنفيذ مشروع نقل مياه الصرف الصحي الزراعي إلى محطة معالجة الدلتا الجديدة وتطرق أيضًا إلى موقف الأعمال الجارية به.

تفاصيل قرارات نقل الصرف الصحي الزراعي

يستمر تنفيذ المشروع الذي يضم 12 محطة رفع إلى جانب مسارات ناقلة تمتد لمسافة 166 كيلومترًا مع الالتزام بإنجاز المشروع، وأكد الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات متعددة نتيجةً للانفجار السكاني والتداعيات المتغيرة للمناخ يستعدي ذلك تبني مجموعة من الإجراءات السريعة للتعامل معها من بينها التوسع بمشروعات المعالجة للصرف الزراعي.

ووجه وزير الموارد المائية والري بضرورة مواصلة تنفيذ المسار الناقل وكذلك محطات الرفع الواقعة على امتداده وفقًا للجداول الزمنية المقررة مع التأكيد على إعداد سيناريوهات متعددة لآليات التشغيل حتى يسهل التحكم في المصارف الزراعية المغذية للمسار.

ركز الدكتور هاني سويلم على ضمان تشغيل المشروع وفق معايير الجودة المطلوبة لإنتاج مياه معالجة مناسبة للري الزراعي، مع الاعتماد على البصمة المائية عند اختيار أنواع المحاصيل بما يحقق أفضل عائد اقتصادي يعزز استدامة المشروع.

جهود هاني سويلم لتطوير الصرف الزراعي