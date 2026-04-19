تابع أقوى المسلسلات.. تردد قناة سوريا دراما الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 12:24 مساءً - تعتبر قناة سوريا دراما من افضل القنوات ذات طابع خاص لعرض المسلسلات باعلي جوده(HD) وهي تحقق متابعة كبيرة من الجمهور العربي مع الاستمرار في التحديث المستمر في التردد للقناة، وبدون تشويش، لذلك يبحث عنها الكثيرين.
تردد قناة سوريا الجديد على نايل سات
- التردد: 11177/1117.
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل التصحيح: 5/6 أو آلي
- الجودة: HD/SD
شرح طريقة ضبط القناة خطوة بخطوة
- ندخل على القائمة (menu).
- ثم الإعدادات.
- ثم البحث عن قنوات.
- ثم اختيار البحث اليدوي.
- وكتابه تردد سوريا دراما بالتحديث الجديد.
- اختيار الاستقطاب (H/V).
- نضغط على بحث (search).
- عند ظهور القناة نضغط علي (save).