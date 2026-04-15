يلا شوت مباشر... بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 11:19 مساءً - تستعد العاصمة الإنجليزية لندن لاستقبال مواجهة أوروبية مثيرة حين يلتقي آرسنال مع سبورتنج لشبونة على ملعب الإمارات في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 في مباراة تحمل بين طياتها الكثير من الحسابات الدقيقة حيث يسعى كل فريق لفرض كلمته في واحدة من أهم محطات البطولة.

هذه المواجهة تأتي بعد فصل أول انتهى بتفوق الفريق الإنجليزي لكنها لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة خاصة في ظل طبيعة مباريات الإياب التي كثيرًا ما تحمل مفاجآت غير متوقعة.

يدخل آرسنال المباراة وهو يمتلك أفضلية نتيجة الذهاب بعدما نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه وهو ما يمنحه مساحة أكبر للتحكم في مجريات اللقاء، الفريق الإنجليزي يسعى إلى استثمار هذه الأفضلية من خلال فرض أسلوبه المعتاد القائم على الاستحواذ والضغط المتقدم بهدف تقليل خطورة المنافس وحسم التأهل دون الدخول في حسابات معقدة.

في المقابل يدرك سبورتنج لشبونة أن مهمته لن تكون سهلة لكنه لا يزال يمتلك فرصة قائمة للعودة في النتيجة، الفريق البرتغالي يعتمد على سرعة التحولات الهجومية مع محاولة استغلال أي مساحات قد تظهر خلف دفاع آرسنال وهو ما قد يمنحه فرصًا لإعادة المباراة إلى نقطة البداية.

موعد مباراة آرسنال وسبورتنج لشبونة

تقام مباراة أرسنال ضد سبورتنج لشبونة اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 على ملعب الإمارات في لندن حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، في توقيت يتزامن مع ذروة مباريات دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة

يمكن متابعة لقاء أرسنال وسبورتينج لشبونة عبر شبكة beIN SPORTS الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث سيتم بث المباراة مباشرة مع تغطية تحليلية متكاملة قبل وبعد اللقاء.

معلق مباراة ارسنال ضد سبورتنج لشبونة

يتولى التعليق على مواجهة أرسنال ضد سبورتنج لشبونة المعلق حفيظ دراجي الذي يعرف بأسلوبه الحماسي وقدرته على نقل أجواء المباريات الكبرى بطريقة تجعل كل لحظة داخل اللقاء أكثر إثارة، صوته يرتبط بالمواجهات الحاسمة حيث ينجح في إبراز التفاصيل الصغيرة واللحظات الفارقة مما يمنح المشاهد تجربة مليئة بالتفاعل والانفعال حتى صافرة النهاية.