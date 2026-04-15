يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 11:19 مساءً - تتجه الأنظار إلى ملعب أليانز أرينا الذي يستعد لاستقبال واحدة من أقوى مواجهات دوري أبطال أوروبا حين يلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونخ في إياب ربع النهائي لموسم 2025-2026 في مباراة تحمل كل ملامح القمة الأوروبية حيث تتصارع الخبرة مع الطموح والتاريخ مع الحاضر،. هذه المواجهة لا تقاس فقط بنتيجة الذهاب بل بما يمكن أن يحدث خلال 90 دقيقة قد تعيد كتابة كل شيء من جديد خاصة مع فريق مثل ريال مدريد الذي اعتاد قلب الموازين في أصعب اللحظات.

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو مطالب بتقديم مباراة مختلفة تمامًا عن الذهاب بعدما انتهت المواجهة الأولى بتفوق بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 وهو ما يضع الفريق الإسباني أمام تحدي واضح يتمثل في ضرورة التسجيل مع الحفاظ على توازنه الدفاعي.

الفريق الملكي يعتمد على خبراته الطويلة في البطولة حيث يمتلك سجلًا حافلًا في التعامل مع هذا النوع من المواجهات إضافة إلى قدرته على استغلال الفرص في اللحظات الحاسمة، التركيز سيكون على الجانب الهجومي مع محاولة فرض ضغط مبكر قد يمنح الفريق أفضلية نفسية داخل المباراة.

موقف بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد

على الجانب الآخر يدخل بايرن ميونخ المواجهة وهو في وضع أفضل نسبيًا بعد فوزه في مباراة الذهاب لكنه يدرك أن الأفضلية لا تعني الحسم خاصة أمام فريق يجيد التعامل مع مباريات الإياب.

الفريق الألماني يعتمد على قوته الجماعية وتنظيمه داخل الملعب إلى جانب قدرته على استغلال عاملي الأرض والجمهور حيث يسعى إلى تقديم أداء متوازن يجمع بين الدفاع المنظم والهجوم الفعال من أجل تأمين بطاقة التأهل إلى نصف النهائي دون الدخول في حسابات معقدة.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تقام مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم اليوم على ملعب أليانز أرينا حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة في حين تكون عند 10:00 مساءً بتوقيت السعودية و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وفي تمام 8:00 مساءً بتوقيت تونس، ويأتي هذا التوقيت في ذروة مباريات دوري الأبطال حيث تزداد الإثارة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

تنقل مواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ بث مباشر عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث سيتم بث اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 1، وتقدم الشبكة تغطية متكاملة تشمل استوديو تحليلي قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بالإضافة إلى متابعة تفصيلية بعد صافرة النهاية مما يمنح المشاهد تجربة مشاهدة شاملة لكل جوانب اللقاء.