الأسطورة مباشر الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 11:19 مساءً - تحت أضواء ملعب الإمارات في لندن تتجه الأنظار نحو مواجهة تحمل الكثير من الترقب حين يستضيف آرسنال نظيره سبورتنج لشبونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في مباراة تبدو على الورق محسومة نسبيًا لكنها في الواقع لا تزال مفتوحة على احتمالات عديدة، اللقاء يأتي بعد تفوق الفريق الإنجليزي خارج ملعبه في الذهاب لكن طبيعة هذه البطولة دائمًا ما تثبت أن أي نتيجة قابلة للتغيير إذا لم تحسم الأمور داخل أرضية الملعب.

يحاول آرسنال استثمار نتيجة الذهاب بأفضل شكل ممكن حيث يسعى إلى فرض أسلوبه منذ البداية عبر السيطرة على الكرة والضغط المستمر لتقليل فرص المنافس في العودة، الفريق يدرك أن تسجيل هدف مبكر قد يضع المباراة في مسار مريح بالنسبة له.

في المقابل لا يملك سبورتنج لشبونة رفاهية الانتظار إذ يحتاج إلى مبادرة هجومية واضحة مع الحفاظ على توازنه الدفاعي لتجنب استقبال أهداف تصعب مهمته أكثر، الفريق البرتغالي يعتمد على سرعة لاعبيه في التحول من الدفاع للهجوم، وهو ما قد يشكل خطرًا إذا لم يتم التعامل معه بالشكل المناسب.

متى موعد مباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة ؟

تقام مواجهة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

أين يمكن مشاهدة مباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة ؟

مباراة أرسنال ضد سبورتنج لشبونة ستكون متاحة عبر شبكة beIN SPORTS التي تنقل منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في المنطقة حيث يتم بث اللقاء مباشرة عبر شاشتها مع تغطية تحليلية تسبق المباراة وتستمر حتى بعد نهايتها.

من معلق مباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة؟

يتواجد المعلق حفيظ دراجي خلف الميكروفون لنقل تفاصيل هذه المواجهة بأسلوبه المعروف الذي يجمع بين الحماس والقدرة على وصف أدق لحظات اللعب ما يمنح المباراة طابعًا أكثر إثارة ويجعل المشاهد متفاعلًا مع كل هجمة وكل فرصة.