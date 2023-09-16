نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يفاجئ جماهير الأهلي ببشرى سارة بعد خسارة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت أسهم تواجد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في قائمة الفريق الأحمر للمباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي.



وكان اللاعب الفرنسي قد تغيب عن مباراة الأهلي أمس أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي بسبب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"



وباتت فرص تواجد المهاجم الفرنسي في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام المصري البورسعيدي كبيرة، في ظل قناعة المدرب السويسري مارسيل كولر بإمكانياته وحاجته لخدمات اللاعب، خاصة مع معاناة الفريق الأحمر من نقص في مركز رأس الحربة.



ويلتقي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



الجدير بالذكر أن الأهلي خسر مساء أمس الجمعة لقب كأس السوبر الإفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.