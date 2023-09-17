عاجل.. نجيب ساويرس يصدم محمد صلاح بتصريحات مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - علق رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس على الثروة التي يمتلكها مقارنة باللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي.

ساويرس يصدم صلاح بتصريحات مثيرة

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها ساويرس لبرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الاعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم أنه جمعته الكثير من الجلسات التي التقى فيها بمحمد صلاح الذي يمتلك من الأخلاق ما يكفي بجانب الذكاء والحب للوطن ودينه الاسلامي".

وأضاف:" من الصعوبة أن يرحل عن ليفربول وينتقل للدوري السعودي ولا أرغب في الخوض كثيرًا في هذا الشأن حتى لا يغضب مني الجمهور السعودي".

وأنهى:" أنا اغنى من محمد صلاح على المستوى المادي والمقارنة على السوشيال ميديا بخصوص الثروة لا أساس لها من الصحة".

وأنتقل للحديث عن مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الافريقي قائلًأ إنه لم يشاهد تلك المواجهة وكنت أشعر بأننا سنخسر ومجريات المباراة وضياع الفرص والظروف التحكيمية تقول أنه من المُمكن أن يكون هناك عمل حتى لا نحصد لقب تلك البطولة".