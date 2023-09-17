نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحسم مصير أوسوريو من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هزيمة مدوية أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي، في منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023.

وشهدت المباراة هزيمة الفارس الأبيض بهدفين نظيفين في شوط المباراة الثاني.

وصاحبت تلك النتيجة ردود أفعال غاضبة من جانب إدارة القلعة البيضاء في الساعات القليلة الماضية، وجماهير الفارس الأبيض.



- مصير أوسوريو مع الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب داخل نادي الزمالك واللجنة الثلاثية التي تديره، من طريقة إدارة الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني، لمباراة الفريق ضد أرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية.

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " توجد موجة غضب كبيرة داخل إدارة النادي، ولكن لم تطرح فكرة أو توجد نية لاتخاذ قرار بإقالة المدير الفني، في ظل أن وجودهم هو الوصول إلى الانتخابات فقط ولا يملكوا اتخاذ أي قرارات".

