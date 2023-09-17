نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غلق باب الانتقالات بالدوري المصري تعرف على جميع الصفقات التي تعاقدت معها الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024 مساء يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

الدوري المصري، وشهدت الساعات الأخيرة إبرام العديد من الأندية الصفقات في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، وأنتقال عدد من اللاعبين إلى صفوف الأندية سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

فيما شهدت هذه الفترة عدم قدرة بعض الأندية في التعاقد مع صفقات جديدة من أجل تدعيم الفريق في الموسم المقبل، وكان على رأس هذه الأندية نادي الزمالك والإسماعيلي بسبب إيقاف القيد عنهم.

انتقالات الدوري المصري، وفيما يلي نستعرض لكم جميع الصفقات التي تم التعاقد معها من قبل الأندية وتم الإعلان عنها من خلال المواقع الرسمية للفرق المصرية.

صفقات النادي الأهلي

النادي الأهلي

إمام عاشور من ميتيلاند الدنماركي

رضا سليم من الجيش الملكي المغربي.

أنتوني موديست صفقة انتقال حر.

خالد عبد الفتاح من سموحة بعد تفعيل بند الشراء.

عودة كريم وليد بعد نهاية إعارته مع فيوتشر.

عودة صلاح محسن بعد نهاية إعارته مع سيراميكا كليوباترا.

صفقات بيراميدز

بيراميدز

فيستون ماييلي من فريق يانج أفريكانز التنزاني.

الحارس أحمد ميهوب من غزل المحلة.

محمد عادل "أمو" من مصر للمقاصة.

محمد رضا "بوبو" من فيوتشر.

محمود مرعي من فيوتشر.

مهند لاشين من فيوتشر.

يوسف أسامة نبيه في صفقة انتقال حر من الزمالك.

سيف فاروق جعفر في صفقة انتقال حر من الزمالك.

مصطفى فتحي بعد تفعيل بند الشراء من التعاون السعودي.

صفقات الزمالك

الزمالك

الدوري المصري، ولم ينجح نادي الزمالك في التعاقد مع أي لاعب لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة بسبب إيقافه عن القيد، ولكن تمكن من استعاد خدمات كلًا من محمود علاء بعد نهاية إعارته مع الاتحاد السكندري، ويوسف إبراهيم "أوباما" بعد نهاية إعارته إلى فريق الحزم السعودي.

صفقات مودرن فيوتشر

خالد رضا من إنبي.

محمد محمود من الأهلي.

وليد مصطفى من الأهلي

محمد خليفة نصير من الأهلي.

عبد الرحمن أشرف الشهير ب "مانو" من الأهلي.

إنيمي بيكالي من شيريف تيراسبول المولد وفي.

استعارة محمد صادق من بيراميدز

استعارة حساني إيموارن من لوتو بوبو البنيني.

استعارة كاجالي درامي من كيب تاون الجنوب إفريقي.

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صفقات المصري

محمود حمادة من فاركو.

باهر المحمدي من الإسماعيلي.

يوسف الجوهري من المقاولون العرب.

سمير فكري من الداخلية.

فخر الدين بن يوسف من بيراميدز في صفقة انتقال حر.

أحمد أيمن منصور من طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.

محمد الشامي من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

أحمد عيد من إنبي في صفقة انتقال حر.

ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا.

أمادو جولدي من دينامو أوتو تيراسبول المولد وفي.

ليستويل أمانكونا من ريال تامالي الغاني.

صفقات البنك الأهلي

أيمن أشرف من الأهلي في صفقة انتقال حر.

عماد فتحي من أسوان.

إبراهيم حسن من الاتحاد السكندري.

سيرجي أكا من الإسماعيلي.

محمد عبد اللطيف "جريندو" قادما في صفقة انتقال حر من المصري.

معاذ الحناوي من غزل المحلة.

الحارس حسن شاهين من المقاولون العرب.

أحمد النادري من غزل المحلة.

علاء عطا في صفقة انتقال حر.

أحمد مدبولي من الإسماعيلي.

صفقات المقاولون العرب

عمار حمدي من الأهلي على سبيل الإعارة.

عماد الدين بوبكر من المصري.

عمرو مرعي من إنبي.

إسلام عبد النعيم من الاتحاد السكندري.

عامر عامر قادما في صفقة انتقال حر من سيراميكا كليوباترا.

عربي بدر في صفقة انتقال حر من الأهلي.

استعارة محمود وادي من بيراميدز.

استعارة عماد ميهوب من بيراميدز.

استعارة أحمد فوزي من بيراميدز.

صفقات سموحة

لحسن دهدوه من الشباب الرياضي السالمي المغربي.

فادي فريد من البنك الأهلي.

إسلام جابر من البنك الأهلي.

حسام هريدي من النصر للتعدين.

محمود وحيد من طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.

أحمد خالد من أسوان.

إيمانويل إيهيزو من نادي إف سي أبوجا النيجيري.

عبد اللطيف بن قسو من شباب خنفيرة المغربي.

محمد مصطفى "ميدو" من البنك الأهلي.

حسام حسن بعد تفعيل بند الشراء من الأهلي.

استعارة حمدي علاء من الزمالك.

استعارة مصطفى البدري من الأهلي.

استعارة عمرو قلاوة من سيراميكا كليوباترا.

صفقات الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

أحمد الشيخ من بيربرام التشيكي.

عمر صلاح من سموحة.

رجب عمران من سيراميكا كليوباترا.

عمرو صالح من وادي دجلة.

سيف تقا من سيراميكا كليوباترا.

هاني الطامي من المنصورة.

إسلام أبو سليمة من المصري.

استعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي.

محمود شبانة من الزمالك.

أحمد غنيم من سبورتنج.

عمر الوحش من الإسماعيلي.

علي سوما من النجم الساحلي.

بيكالي أوبامي من باندجي الجابوني.

الحبيب حسن من البوليس النيجري.

عودة بنجامين بواتينج بعد الإعارة مع سموحة.

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صفقات طلائع الجيش

أحمد الشيخ من غزل المحلة.

حميد ماو من غزل المحلة.

موسى دياوارا من البنك الأهلي.

مصطفى الخواجة من سموجة.

يسري وحيد من الترسانة.

عمر طارق السعيد من الترسانة.

حسام دقدوق من الترجي التونسي.

جودوين شيكا أوكوارا من التعاون الليبي.

فريد شوقي من المصري.

استعارة محمد حمدي زكي من أسوان.

عبد الرحمن أسامة "شيكا" بعد شراء العقد من الإنتاج الحربي بشكل نهائي.

كريم طارق من الجونة.

وإسلام محارب من الجونة.

أحمد متعب من إيسترن كومباني بعد شراء العقد بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة.

كريم صلاح "حلاوة" من مصر للمقاصة بعد شراء العقد بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة.

صفقات إنبي

زياد طارق في صفقة انتقال حر من الأهلي.



صفقات الإسماعيلي

نادي الإسماعيلي

انتقالات الدوري المصري، ولم يتعاقد الدراويش مع أي صفقة جديدة بسبب إيقافه القيد عن الفريق، ولكن تمكن الفريق من استعادة كلًا من.

كريم عرفات بعد نهاية إعارته مع مودرن فيوتشر.

باسم مرسي بعد نهاية إعارته مع البنك الأهلي.

صفقات الداخلية

أنس شندي من منتخب السويس.

عبد الرحمن عاطف من غزل المحلة على سبيل الإعارة.

إيهاب سمير من غزل المحلة.

محمود الزنفلي من البنك الأهلي.

أحمد سيد غريب من الأهلي.

إبراهيم جلال من إنبي.

أشرف العفلي من الجزيرة الليبي.

محمود حسونة من النصر.

باسم مدحت من الجونة.

أحمد عماد من المصري.

أحمد شداد من المصري.

لؤي فهمي من المصري.

إبراهيم ناجي من المصري.

أحمد عبد الرسول من المصري.

على سبيل الإعارة.

رمضان مصطفي على سبيل الإعارة من إنبي.

صفقات الجونة

أحمد محمود من الزمالك على سبيل الإعارة.

صبري رحيل في صفقة انتقال حر من الاتحاد السكندري.

محمد الصباحي في صفقة انتقال حر.

الحارس أحمد مسعود من طلائع الجيش.

أليو جاتا من بترول أسيوط

فارس جلال من الأهلي.

محمد عماد من شباب الأهلي.

كمال أبو الفتوح من إيسترن كومباني.

أحمد عبد الرسول من سموحة.

سيف العجوز من المقاولون العرب. حسن الحطاب من شبان قنا.

عبد الله هاشم عبادي من شبان قنا.

استعارة أشرف مجدي من فيوتشر

استعارة الحارس صبحي سليمان من الاتحاد السكندري.

جابريل شيكودي من سيراميكا كليوباترا.

أيمن سعد "موكا" على سبيل الإعارة من لافيينا.

أحمد بلحاج على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا.

أحمد شوشة من سموحة.

صفقات سيراميكا كليوباترا

استعارة الحارس أحمد دعدور من بيراميدز.

سعد سمير من الأهلي.

إسلام المزين من المصري.

علاء يحيى من لافيينا.

حسين حسني من بورتو السويس.

استعارة أحمد قندوسي من الأهلي.

صديق أوجولا من سموحة.

إريك كامبالي من المريخ السوداني.



صفقات بلدية المحلة

نادي بلدية المحلة

استعارة حسام أشرف من الزمالك.

استعارة ماجد هاني من الزمالك.

استعارة طارق علاء من الزمالك.

نور الزمان الزموري من الصفاقسي.

محمد الزافراني من إسبانيول

أحمد العش من البنك الأهلي.

محمد أميسي من فريق يونياو ليريا.

إسلام مرزوق من زد.

عبد الله محمود من المقاولون العرب.

مهاب أشرف من إنبي.

ويسدوم من فريق سول الإيفواري.

استعارة فيبو أكيم من طلائع الجيش.

عبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس.

محمد صابر من المصري السلوم.

استعارة مؤمن راضي من إنبي.

استعارة محمد عادل أمو من بيراميدز.

استعارة محمد رجب صافي من الاتحاد السكندري.

استعارة أحمد رضا من وادي دجلة.

استعارة هشام حافظ من مودرن فيوتشر.

محمد أشرف من بورتو السويس.

يوسف حسن من بورتو السويس.

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صفقات نادي زد

نادي زد

الحارس علي لطفي من الأهلي.

الحارس عمرو حسام من إيسترن كومباني.

مصطفى العش من غزل المحلة.

إسلام عبد الله من حرس الحدود.

محمد إسماعيل من إنبي.

استعارة محمد أشرف بكري من الأهلي.

محمد رضا من حرس الحدود.

محمد سوانيه من تونجيث السنغالي.

محسني ماليما من دودجما التنزاني.

استعارة جرجس مجدي من إنبي.

بيتر موتوموسي من فيتا كلوب.

مصطفى فوزي من الأهلي.

ماتا ماجاسا من الجمارك الموريتاني.

أرناوفي مومبولي من إنتر كلوب برازافيل.

حمدي ياسر من الأهلي.

أحمد سيد عبد النبي من الأهلي.

استعارة أحمد عاطف "قطة" من بيراميدز.

مصطفى زيكو من حرس الحدود.

شادي حسين من الأهلي.

ديلسون كاموني من أسوان.

استعارة محمود صابر من بيراميدز.

استعارة عبد الله مجدي من بيراميدز.

استعارة رأفت خليل من الأهلي.

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صفقات نادي فاركو