نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- الإسماعيلي يحدد موعد صرف مستحقات لاعبيه في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برأسة نصر أبو الحسن موعدًا لصرف مقدمات عقود لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي في الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " عن موعد صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول بالدرويش للموسم الجديد بعد إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لدى اللاعبين والتي كانت تعتبر الأزمة الأكبر داخل جدران القلعة الصفراء في السنوات الأخيرة.

وأوضح المصدر في تصريحاته، أنه تم الإتفاق بين مسئولي الدراويش واللاعبين على صرف مقدمات عقود اللاعبين في الموسم الجديد، بشهر أكتوبر المقبل.

مجلس إدارة الإسماعيلي يعقد جلسة عاجلة مع اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد



و عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اجتماع اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول واللاعبين؛ لحثهم على بذل كل جهد لإسعاد جماهير الإسماعيلي في كل مكان.

وأكد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه باللاعبين، حرصه الشديد على توفير كافة أوجه الاستقرار للفريق في المرحلة المقبلة، معربين عن كامل ثقتهم في الجيل الحالي في تحقيق الأفضل للنادي الإسماعيلي، في ظل تكاتف جماهير ومحبي وعشاق الإسماعيلي خلف فريقه في الموسم القادم.

وأصبح عماد حمدى، لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى، هو قائد الدراويش بداية من الموسم الجديد، عقب رحيل الثنائى عمر الوحش للاتحاد السكندري، وباهر المحمدى للمصري البورسعيدى، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويستعد الإسماعيلى لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا على أرضية ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي كان قد وقع برتوكولًا للرعاية الطبية مع مستشفى المحور، وذلك حسب تصريحاتهم لتطوير مظلة الرعاية الطبية بالنادي والتي تشمل كافة الفرق الرياضية بالقلعة الصفراء خلال المرحلة المقبلة.

