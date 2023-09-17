نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب توتنهام يسجل رقمًا مذهلًا.. تعرف عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، رقم قياسي له في مسيرته وذلك بعد الفوز على شيفيلد يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز نادي توتنهام هوتسبير على نظيره فريق شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم قياسي لمدرب توتنهام

حيث حافظ أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، على سلسلته الخالية من الهزيمة على ملعبه، خلال الفترة الأخيرة.

ويشمل الرقم المذهل للمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو فترتيه مع يوكوهاما مارينوس الياباني وكذلك فريق سيلتيك الاسكتلندي قبل الانضمام إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي هذا الموسم.