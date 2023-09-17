نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يؤدي مرانه الأخير في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الجماعي صباح اليوم الأحد، فى صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة، عقب خوض مباراة أرتا سولار في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يخوض مرانا خفيفا قبل العودة إلى القاهرة

وتغادر بعثة فريق الزمالك العاصمه التنزانيه دار السلام فى الخامسه مساء اليوم ومنها إلى مطار أديس أبابا و تمكث تراتزيت ثلاث ساعات قبل العوده إلى القاهره لتصل فى الثانيه فجر غدا الإثنين.

وكانت القلعة البيضاء قد سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره الجيبوتي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب عزام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.