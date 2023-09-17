نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرجنتيني جديد.. برشلونة يحدد أولى صفقاته الشتوية "زميل ميسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني، العمل على تدعيم صفوف الفريق خلال فترات الانتقال القادمة، لتقوية جميع المراكز داخل تشكيل المخضرم تشافي هيرنانديز، للمنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

ويعتبر مركز خط الوسط أحد أولويات البارسا في خطة التعاقدات الجديدة، لتوفير بدائل مناسبة في هذا المركز.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسؤولو البارسا لديهم اهتمام كبير بضم الأرجنتيني جيدو رودريجيز، متوسط ميدان ريال بيتيس ومنتخب راقصي التانجو.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الإدارة تخطط لجلب اللاعب مجانًا في يونيو ولكن غير مستبعد قدومه في يناير إذا توفرت مساحة باللعب النظيف.

على جانب آخر، يواصل البلوجرانا تألقه في الموسم الجديد، بعد اكتساح نظيره ريال بيتيس الإسباني بخمسة أهداف دون رد، في الدوري الإسباني 2023\2024.