بوتشيتينو: الجماهير تشعر بخيبة أمل بسبب أداء تشيلسي ولكن كنا نستحق الفوز أمام بورنموث

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أحمد جودة - القاهرة - علق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على تعثر البلوز أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوتشيتينو: الجماهير تشعر بخيبة أمل بسبب أداء تشيلسي

وسقط النادي اللندني في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام نظيره فريق بورنموث في إطار الجولة الخامسة من البريميرليج.

وصرح مدرب تشيلسي " الجماهير تشعر بخيبة آمل بسبب وضعية الفريق الحالية ولكنني لست قلقًا أبدًا حول ذلك؛ أقول ذلك لأنني أعرف ما نقوم به خلف الكواليس؛ كنّا نستحق الفوز اليوم."

وواصل بشأن وضع مودريك:" أنه يتحسن، لا يزال يحتاج إلى التعلم بشكلٍ أكبر.. هو يحتاج إلى فهم اللعبة بشكلٍ أفضل، وأن يتواصل بشكلٍ أفضل مع الفريق.. هو يحتاج إلى الوقت للتحسن."

الجدير بالذكر أن تشيلسي قد حقق خمس نقاط فقط من أصل 15 نقطة خلال الخمس جولات الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.