نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتروفيتش يعلق على أول مبارياته مع الهلال في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الصربي أليكساندر ميتروفيتش، على مباراة فريقه غدًا أمام منافسه نافباخور نامانجان الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ماذا قال ميرتوفيتش عن مواجهة نافباخور؟

ميتروفيتش قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد:"منافسة كبيرة تنتظرنا غدًا، أتوقع أننا سنبدأها بشكل جيد".

وأضاف:"منذ بداية الموسم ونحن نستشعر دعم جماهيرنا الغير محدود، أقول لهم أننا دائمًا في حاجة تواجدهم في جميع المباريات لعمل الفارق".

وتابع:"سعيد جدًا بأن أكون جزء من مجموعة الهلال، ومزاملة لاعبين يملكون إمكانيات كبيرة، وأشعر أنني أتواجد مع الفريق منذ عدة مواسم نظرًا للروح العالية بين اللاعبين في الفريق".

وزاد:"بالطبع أحب أن أسجل الأهداف، لكن الأهم أن أعمل وفق تعليمات المدرب مع المجموعة، لنحقق الأمر المنشود وهو تحقيق الانتصارات".

وواصل:"متحفزين كلاعبين للبطولة ونريد البداية بشكل مثالي".

وأوضح:"أقول لجمهور الهلال نحن في حاجتكم غدًا كما كنتم معنا في كل المباريات السابقه على أرضنا وخارج أرضنا".

وأتم:"أنا سعيد بما وجدته من مستوى عالي في الهلال من تمارين ومستويات لاعبين، أشعر أنني لست عنصر جديد في الفريق نظير ما اجده من تعاون رائع من زملائي".