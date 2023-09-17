نونو سانتو يكشف موقف مصابي الاتحاد من مواجهة أجمك الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي على أهمية مباراة الغد أمام أجمك الأوزبكي غدًا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

نونو سانتو يكشف موقف المصابين من موقعة دوري أبطال آسيا

سانتو أضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"دوري أبطال آسيا بطولة جميلة بكل تأكيد، هذه البطولة الاتحاد اعتاد على المشاركة فيها، لم نحقق هذه البطولة منذ سنوات طويلة، غدا البداية وهي مباراة مهمة كونها المباراة الأولى".

وتابع:"منذ نهاية الموسم الماضي نعلم أن لدينا في كل مواجهة 5 لاعبين أجانب في دوري أبطال آسيا، وكل مباراة تختلف عن الأخرى".

وزاد:"كورنادو وجوتا غادروا مواجهة الهلال للإصابات، وحاليا في تحسن مستمر ولا يوجد وقت محدد لعودتهم، وأتمنى أن يعودوا في أسرع وقت، غروهي شعر بإصابة بسيطة في عضلة "البطة " ولا يوجد شيء خطير".

وأردف:"دوري أبطال آسيا بطولة جميلة، غدًا ستكون البداية، نحن متحمسون لها".

وأكمل:"إصابات اللاعبين ( جوتا وكورنادو ) بسيطة واتمنى عودتهم سريعًا للمشاركة مع الفريق".