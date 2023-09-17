نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. قرعة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية بالاتحاد المصري إقامة قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية ودوري القسم الثاني النسائي يوم الخميس المقبل بمقر إتحاد كرة القدم بالقاهرة في تمام الساعة 11 صباحًا.

توقيت قرعة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية

وأرسلت لجنة المسابقات خطاب للأندية والمناطق بموعد القرعة لإحضار مندوب عن كل نادي بمسابقات الدوري الممتاز النسائي ودوري القسم الثاني.

وستبدأ مراسم قرعة دوري القسم الثاني الساعة 11 صباحًا على أن تقام قرعة الدوري الممتاز النسائي يوم الخميس الساعة 1 ظهرًا الخميس المقبل.