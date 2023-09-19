رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - علن لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه الأساسي الذي سوف يخوض به مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يحل فريق النصر السعودي ضيفًا على نظيره بيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر السعودي لمواجهة بيرسبوليس

وضم تشكيل النصر السعودي لمواجهة بيرسبوليس في أولى جولات دوري أبطال آسيا كل من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

وفي خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالاله العمري، إيميريك لابورت، محمد قاسم

وفي خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب

وفي الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

