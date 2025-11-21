نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات: هجوم غير مبرر على حسام حسن.. وتجارب المنتخب جزء من الاستعداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يواجه ضغوطا واضحة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت المنتخب عقب مواجهة أوزبكستان التي لم يظهر فيها الفريق بالمستوى المطلوب.

وأوضح بركات، خلال ظهوره في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، أن هناك حالة تربص بمدير المنتخب حسام حسن، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تحلي الأخير بالهدوء عند الإدلاء بتصريحاته حتى لا تستغل ضده.

وأضاف أن مشاركة المنتخب في دورة ودية أمام منتخبات مختلفة يعد خطوة طبيعية ضمن خطة الإعداد، ومن حق الجهاز الفني تجربة أكثر من طريقة لعب قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأشار بركات إلى أن المباراة الودية المقبلة أمام نيجيريا ستكون احتكاكا قويا ومكسبا فنيا مهما قبل البطولة القارية.

واختتم بركات تصريحاته مؤكدا أن جملة "اثنين محترفين وربع" لن تتسبب في أي أزمة داخل المنتخب، مشددا على أهمية التركيز داخل الملعب والتعامل بهدوء مع الضغوط خلال الفترة المقبلة لضمان أفضل استعداد للبطولة.

