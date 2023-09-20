النصر السعودي يفتتح مشواره في دوري أبطال آسيا بفوز على بيرسبوليس بثنائية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في تحقيق الفوز أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر يفوز بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

وحل فريق النصر السعودي، ضيفًا على نظيره بيرسبوليس الإيراني، في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

افتتح التهديف، عبدالرحمن غريب في الدقيقة 62 من صناعة مارسيلو بروزوفيتش، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وطرد ميلاد سارلاك لاعب بيرسبوليس في الدقيقة 52.

وأضاف محمد قاسم الهدف الثاني لصالح النصر السعودي في الدقيقة 72 من صناعة عبدالرحمن غريب، لينتهي اللقاء بفوز العالمي بهدفين مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة حصد النصر السعودي أول 3 نقاط في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بينما لم يحصد بيرسبوليس أي نقاط حتى الآن.