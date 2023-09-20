برشلونة يقترب من تحصين نجمه حتى 2028

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على اقتراب إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا من تجديد عقد نجم الفريق أليخاندرو بالدي الذي ينتهي في صيف 2024 وذلك بشرط جزائي ضخم.

برشلونة يقترب من تجديد عقد بالدي

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة سيجدد عقد أليخاندرو بالدي البالغ من العمر 19 عامًا بعد غد الخميس الموافق 21 من سبتمبر الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بالدي سيوقّع على عقدٍ حتى عام 2028 وذلك بحضور وكيل أعماله خورخي مينديز بالإضافة إلى وجود خوان لابورتا رئيس برشلونة والبرتغالي ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العقد الجديد لبالدي سيشهد تحسنًا في راتبه مقارنةً بما كان عليه الحال في السابق، حيث أن العقد الجديد سيتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته مليار يورو وذلك في ظل رغبة النادي في الحفاظ على نجمه الشاب وتحصينه من أطماع الأندية الأخرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بالدي خاض 55 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي في جميع البطولات، صنع خلالها 7 تمريرات حاسمة وسجل هدف واحدً ويُعَتبر من خريجي أكاديمية لاماسيا.