نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتصريح شديد اللهجة.. مدرب الزمالك السابق ينصح أوسوريو بهذا الأمر للتأهل لمجموعات الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق، هجومًا حادًا على خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد الخسارة الأخيرة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محمد صلاح يوضح الطريقة الأمثل للزمالك تحت قيادة أوسوريو

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية بفضائية "ETC": “يجب على أوسوريو احتواء اللاعبين خصوصًا في ظل الأزمات التي تحيط بالنادي ومنعه من قيد لاعبين وتصريحاته للصحف الإسبانية خطأ كبير من جانبه”.

وأضاف: "ولكن أتمنى وجود استفاقة للاعبين في مصر أمام أرتا سولار والفوز بـ 4 أو 5 أهداف، ونسيان خسارة لقاء الذهاب في دور الـ32 بالكونفدرالية".

وتابع: “البطولات الإفريقية تحتاج إلى خبرات، وكان يجب الاعتماد على محمود علاء، ويجب تجهيز اللاعبين فنيًا، مع ضرورة العودة لطريقة لعب الزمالك الأساسية 4-2-3-1”.

واختتم: "لأن كل لاعبي الفريق تتألق بهذه الطريقة، لكن طريقة لعب أوسوريو الحالية لا تناسب امكانيات اللاعبين ولا يستوعبون أفكاره".