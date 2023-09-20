نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحدد بديل ميليتاو من الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز أصبحت قريبةً من التعاقد مع مدافعٍ بديلٍ للبرازيلي إيدير ميليتاو الذي أُصيب مع بداية الموسم الحالي.

من هو بديل ميليتاو؟

وألمح موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن إدارة ريال مدريد تواصل تركيزها على الحاضر لكن دون التوقف للتطلع إلى المستقبل في ظل تصدّر بطولة الدوري الإسباني والظهوره لأول مرة في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم أمام يونيون برلين الألماني.

وأفاد الموقع الإسباني بأن جوني كالافات مهندس انتقالات ريال مدريد كان قد وضع الإيطالي جورجيو سكالفيني نجم دفاع أتالانتا الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا على طاولة بيريز من أجل التعاقد معه في الأشهر القليلة المقبلة.

ولفت الموقع الإسباني أن سكالفيني فاجأ عالم كرة القدم بموهبته في أتالانتا والنضج الكبير الذي أظهره في بدايته في الدوري الإيطالي، حيث تمكن نجم الدفاع الشاب من ترسيخ نفسه قطعةً أساسيةً في فريق بيرجامو بالرغم من صغر سنه.

وأكد الموقع الإسباني أنه هناك بالفعل أنباء تزعم أن أتالانتا سيسمح لسكالفيني بالرحيل مقابل مبلغ يقترب من 45 مليون يورو وهو مبلغ يمكن الوصول إليه مع الأخذ في الاعتبار أنه لاعب دولي بالفعل مع المنتخب الإيطالي، حيث خاض 15 مباراة برفقة منتخب الأتزوري.

وأوضح الموقع الإسباني أن سكالفيني يحظى باهتمام كبير من أندية أوروبية مختلفة، حيث أن عقده الحالي مع أتلانتا يمتد حتى 30 يونيو 2027 وخاض النجم الإيطالي أكثر من 50 مباراة رسمية مع أتالانتا.