نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لفتح ملف التعاقدات الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للاستمرار في المنافسة على الألقاب بالموسم الجاري.

وكان الأهلي تعاقد في الصيف الماضي، مع كل من إمام عاشور من صفوف ميتلاند الدنماركي ورضا سليم من الجيش الملكي المغربي، والفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في صفقة انتقال حر.

وحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، أولى طلباته في يناير حيث يرغب في ضم صفقة دفاعية لتدعيم الخط الخلفي، خلال منافسات هذا الموسم.

ويرى كولر أن الأهلي بحاجة إلى التعاقد مع مدافع جديد، في ظل تراجع مستوى رامي ربيعة وتعدد إصابات محمود متولي المتتالية، وغيابه عن المباريات أغلب الفترات.

وكان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من استعادة أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق السابق ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا، في الصيف المنتهي إلا أن الأمور لم تتم.