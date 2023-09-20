نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية يخطف أول 3 نقاط في الدوري الممتاز على حساب إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الداخلية في خطف أول ثلاثة نقاط في الدوري المصري على حساب إنبي بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد We السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.



على الرغم من تقدم الداخلية في هذا الشوط إلا أن إنبي كان مسيطرا على معظم أحداث اللقاء.



سيطر لاعبي إنبي على الكرة في وسط الملعب ولكن دون خطورة على مرمى الداخلية، حيث اضاعوا العديد من التصويبات خارج المرمى.



جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ٣٦ من رمية تماس طولية حصل عليها الداخلية تصدى لها محمد الظريف من يسار منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع لتصل إلى عبد العزيز السيد ليسدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك إنبي.



واصل لاعبو إنبي سيطرتهم على أحداث الشوط الثاني من اللقاء في محاولات منهم لتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.



كانت أبرز هجمات إنبي في الدقيقة ٧٥، حيث سدد عبد الرحمن عماد لاعب إنبي كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لتصل إلى كالوشا الذي سدد كرة تصدى لها الزنفلي لترتد مرة أخرى إلى محمد النحاس ليسدد كرة تصدى لها حارس الداخلية ببراعة.



وبهذا الفوز رفع الداخلية رصيده إلى ٣ نقاط في الرابع بينما ظل إنبي بلا رصيد من النقاط.