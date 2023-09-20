نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة يهزم المقاولون العرب بثنائية في افتتاح الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة في تحقيق الفوز أمام نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "عثمان أحمد عثمان"، وذلك في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري النيل 2023-2024.

ويحتل نادي بلدية المحلة بعد هذا الفوز المركز الثاني في جدول ترتيب دوري النيل برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس عشر، دون نقاط.

أحداث الشوط الأول لمباراة المقاولون العرب وبلدية المحلة في دوري النيل

أضاع محمد سالم لاعب المقاولون العرب انفرادًا تامًا بمرمى بلدية المحلة في الدقيقة 5، بعد تأخره في تسديد الكرة ليستخلصها الحارس ماهر إبراهيم.

وسجل عبد الرحمن سمانة أول أهداف اللقاء لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها حسام أشرف، نفذها عبد الرحمن بتسديدة أرضية زاحفة، سكنت الشباك على يسار الحارس محمود أبو السعود.

وأنقذ الحارس محمود ماهر مرماه من هدف التعادل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 49، بعد عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها زياد فرج بتسديدة مباشرة ولكن أبعدها الحارس من يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

ومنع القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود ماهر هدف التعادل لصالح ذئاب الجبل في الدقيقة 53، بعد عرضية من مامادو نياس من جهة اليمين ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى.

وأحرز حسام أشرف الهدف الثاني لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 74، بعد تمريرة رائعة من فيبو أكيم وضعت زميله حسام في حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة أرضية زاحفة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وكاد أن يسجل مامادو نياس هدف تقليص الفارق لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 89، بعد عرضية من محمد شوقي غريب من جهة يمين منطقة الجزاء إلى زميله نياس الذي سدد الكرة بغرابة ولكنها مرت أعلى العارضة.