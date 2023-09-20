نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اللحظات القاتلة.. الجونة ينتزع نقطة ثمينة من أنياب سموحة بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل فريق سموحة في تحقيق آول فوز له ببطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024، أمام ضيفه نادي الجونة، ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأحرز أهداف المباراة الأول لصالح سموحة فادي فريد في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول بتسديدة قوية.

بينما تعادل الجونة في الدقائق الأخيرة لأحمد بلحاج كن ركلة جزاء.

- أحداث المباراة

شهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب نادي سموحة على مجريات اللعب بعد أن نجح في فرض رتمه في معظم أحداث المباراة، لتأتي الدقائق الأولى بالهدف الأول للموج الأزرق.

وافتتح فادي فريد مهاجم سموحة أول أهداف فريقه في نسخة الدوري الجديدة في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية بعد عرضية متقنة من مصطفى البدري.

وكشفت كتيبة سامي محاولتها الهجومية على مرمى مسعود، حتى جاءت الدقيقة 18 بتهديد قوي، بعد ارتطام تسديدة حسين فيصل نجم سموحة بعارضة نادي الجونة.

وكاد فادي فريد لاعب الفريق السكندري أن يحرز الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة، لولا تألق أحمد مسعود في الدقيقة 29، بعد فشل المدافع جاتا في تشتيت الكرة ليسددها بقوة فريد ويتصدى مسعود ببراعة.

- الشوط الثاني

لم يختلف الوضع كثيرا عن سابقه في الشوط الأول، فقد واصل لاعبي سموحة الضغط والاستحواذ على الكرة في معظم أوقات اللعب، حتى جاءت الدقيقة 58 بفرصة محققة بعد احتساب حكم المباراة لركلة جزاء للموج الأزرق.

وحرم تألق أحمد مسعود حارس الجونة، صاحب الأرض من تسجيل الهدف الثاني بعد تصديه لضربة الجزاء رغم تسديدها على مرتين بعد تدخل حكم المباراة.

وجاءت الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بإثارة كبيرة بعد احتساب ركلة جزاء للجونة نفذها بنجاح بلحاج.

لتنتهي أحداث المباراة بتعادل سموحة بهدف لكل فريق أمام الجونة.