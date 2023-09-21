نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى دفعة قوية قبل الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني دفعة قوية قبل موقعة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، في اللقاء الناري، الذي سيقام الأحد المقبل.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ريال مدريد تلقى دفعة معنوية قوية بعدما أصبح النجم فينيسيوس جونيور مرشحا للعودة للعب مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يستبعد تواجد الدولي البرازيلي في ديربي مدريد، الأحد، أمام أتلتيكو مدريد على ملعب متروبوليتانو.

وأصيب فيني في 25 أغسطس، وكشفت الفحوصات أنها إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، وتم الإعلان عن غيابه لمدة 6 أسابيع.

لكن نجم الريال تدرب بالفعل بمفرده على أرض الملعب وسيراه الجهاز الفني ضمن المجموعة في الدورات التدريبية المقبلة قبل الزيارة المقررة إلى أتلتيكو مدريد.

وأصبح اللاعب مرشحا بقوة للمشاركة في المباراة عقب أقل من شهر من إصابته، وقبل أسبوعين من الموعد المعلن مسبقا لعودته إلى المباريات.