نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن استبعاد "الجزيري" من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق أن قرار الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أوسوريو باستبعاد سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة البيضاء جاء بسبب مستحقاته المالية المتأخرة. وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"المستحقات المالية سبب استبعاد سيف الجزيري من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز". وتابع: "الجهاز الفني للفريق الأبيض فضل استبعاد الجزيري لحين حل أزمة مستحقاته المالية مع الإدارة". واختتم: "الزمالك يسعى لحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة للاعبين الأجانب من بينهم سيف الدين الجزيري".