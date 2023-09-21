نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية في الجولة الأولى لدوري القسم الثاني للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت منذ دقائق قليلة مراسم قرعة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024 بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم

مواجهات قوية في الجولة الأولى لدوري القسم الثاني

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول حيث يلتقي ايديال مع 6 أكتوبر، ويحل كفر سعد ضيفًا على السكة الحديد، ويستضيف الزهور الصاعد حديثًا من القسم الثالث نظيره صيد المحلة، ويواجه الجونة صيد الدقي ويستضيف البطل الأوليمبي ضيفًا ثقيلًا وهو الزهور بورسعيد، وبالم هيلز باي.

وقررت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية إنطلاق مسابقة القسم الثاني للسيدات يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر القادم

وحضر مراسم القرعة د. دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على ملف كرة القدم النسائية، ومندوبي الأندية المشاركة بمسابقة القسم الثاني.

والجدير بالذكر أن فريقي الزهور وبالم هيلز يشارك كلًا منهما لأول مرة في القسم الثاني بعد صعودهما من القسم الثالث الموسم الماضي.