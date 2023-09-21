تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري "النيل"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الأسبوع الأول من بطولة الدوري العام.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - كناريا - القندوسي - صديق اجولا - رشيد أحمد.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

تذاع مباراة ضد سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري النيل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On time sports 2HD.



