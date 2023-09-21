نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بين الشوطين".. رائعة عبد الله السعيد تمنح بيراميدز التقدم على حساب الزمالك بدوري "النيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والزمالك، بتقدم الأزرق السماوي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وشهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول للقاء،ضغط من جانب لاعبي بيراميدز للسيطرة على أحداث المباراة، في محاولة لإحراز الهدف الأول.

وجاء الهدف الأول يصالح بيراميدز، عن طريق القائد عبدالله السعيد، في الدقيقة 24 من أحداث المباراة، عن طريق ركلة حرة نفذها ببراعة شديدة سكنت في شباك محمد صبحي.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتذاع أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز الآن على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت، المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

