ليفربول يدون رقمًا مميزًا بعد فوزه أمام لاسك لينز في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق لاسك لينز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ليفربول يدون رقمًا مميزًا

ويواصل ليفربول سلسلة نتائجه الإيجابية خلال آخر 17 مباراة خاضها في كل المسابقات حيث لم يتعرض النادي الانجليزي لأي هزيمة فقد تعادل في خمس مباريات وفاز الفريق في 12 مباراة.

ولم يتعرض أيضًا ليفربول للهزيمة في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي تحت قيادة يورجن كلوب حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 أخرين.

الجدير بالذكر أن المصري محمد صلاح قد نجح في تسجيل أول أهدافه في مسابقة الدوري الأوروبي وذلك عبر بوابة لاسك لينز النمساوي.