نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية.. المقاولون العرب يضم أمل فرحات لتدعيم صفوفه للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب لكرة القدم النسائية في التعاقد مع اللاعبة أمل فرحات حارس مرمى المعمورة والطيران السابقة لمدة موسمين لتدعيم مركز حراسة مرمى ذئاب في موسم 2023-2024.

المقاولون العرب يضم أمل فرحات

ويأتي ذلك في إطار قيام مسئولو المقاولون في تدعيم صفوف فريق الكرة النسائية إستعدادًا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وتعد مشاركة المقاولون هذا الموسم هي الأولى في تاريخه بدوري كرة القدم النسائية.

الجدير بالذكر أن المقاولون العرب يصطدم بمواجهة صعبة أمام وادي دجلة حامل لقب الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في أولى جولات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وتشهد المباراة الظهور الأول للمقاولون العرب في التاريخ بدوري الكرة النسائية المصري.