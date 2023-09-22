نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عودة قلب الأسد".. مفاجأه سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سان جورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة سارة قبل ساعات من مباراة سان جورج الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

عودة أكرم توفيق للمشاركة في المباريات

واستقبل كولر نبأ مشاركة أكرم توفيق في المباريات ويفكر الجهاز الفني في دخول توفيق لقائمة الفريق بعد غياب.

ويعد أكرم توفيق أحد الركائز الاساسية التى يعتمد عليها الفريق، ويعتبر تواجده إضافة هامة للفريق بعد تواجد كريم فؤاد في لقاء المصري السابق.

وخاض اللاعب مباراة ودية مؤخرًا مع الفريق الأحمر بشكل أساسي، وظهر عليه الاستشفاء تمامًا وجاهزيته لمباريات الأهلي المقبلة حسب وجهة نظر المدير الفني.

ويصطدم الأهلي في دور الـ32 من دوري الأبطال بطموحات سان جورج الأثيوبي، في المباراة التي تبدأ مساء الأحد القادم الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري.