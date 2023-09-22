آخر تطورات مصابين الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في دوري النيل

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أحمد جودة - القاهرة - خاض اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

آخر تطورات مصابين الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب



تأتي هذه الفقرة وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها أسفل عضلات البطن.



وأدى فتوح تدريبات تأهيلية متنوعة بشكل منفرد تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ولم يشارك مع زملائه في المران الجماعي.



كما أدى مصطفى شلبي وعبدالله جمعة الأبيض، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة داخل الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم.



تاني هذه الفقرة وفقا للبرنامج الموضوع للثنائي من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.



ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية، واكتفى اللاعبان بأداء التدريبات الخاصة فقط وفقا لقرار المدير الفني.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.