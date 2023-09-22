نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة سلة الزمالك تطير إلى الدوحة للمشاركة بالبطولة الدولية.. غدًا السبت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستعد بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركه في البطولة الدولية التي تقام بصالة نادي الغرافة القطري في الفترة المقبلة من 25-30 سبتمبر الجاري، ضمن استعداد الفارس الأبيض لمباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل.
قائمة سلة الزمالك المشاركة في البطولة الدولية
ويشارك في البطولة 8 فرق هي الحكمه وبيروت من لبنان دجله العراقي والفتح المغربي والعربي الكويتي والأهلي الليبي وميرالكو بولت الفلبيني بجانب الزمالك ممثل مصر.
وتضم قائمة فريق نادي الزمالك
١-وليد احمد عبدالجواد
٢- ياسين ياسر عبدالوهاب
٣- علي احمد عمر محمد
٤-عمر هشام حسين.
٥-احمد محمد انور عزب.
٦- معاذ ايمن مصطفى
٧- ادهم اليدا
٨-احمد ياسر عبدالوهاب
٩-احمد محمد محمود اسماعيل
١٠-علي مصطفى محمد حجازي
١١-محمد ابراهيم عبده
-تحت السن
١٢-زياد أيمن