الرياضة

بعثة سلة الزمالك تطير إلى الدوحة للمشاركة بالبطولة الدولية.. غدًا السبت

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركه في البطولة الدولية التي تقام بصالة نادي الغرافة القطري في الفترة المقبلة من 25-30 سبتمبر الجاري، ضمن استعداد الفارس الأبيض لمباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل.

قائمة سلة الزمالك المشاركة في البطولة الدولية

ويشارك في البطولة 8 فرق هي الحكمه وبيروت من لبنان دجله العراقي والفتح المغربي والعربي الكويتي والأهلي الليبي وميرالكو بولت الفلبيني بجانب الزمالك ممثل مصر.

وتضم قائمة فريق نادي الزمالك

١-وليد احمد عبدالجواد
٢- ياسين ياسر عبدالوهاب
٣- علي احمد عمر محمد
٤-عمر هشام حسين.
٥-احمد محمد انور عزب.

٦- معاذ ايمن مصطفى 
٧- ادهم اليدا
٨-احمد ياسر عبدالوهاب 
٩-احمد محمد محمود اسماعيل 
١٠-علي مصطفى محمد حجازي
١١-محمد ابراهيم عبده
-تحت السن
١٢-زياد أيمن

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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