نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة سلة الزمالك تطير إلى الدوحة للمشاركة بالبطولة الدولية.. غدًا السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركه في البطولة الدولية التي تقام بصالة نادي الغرافة القطري في الفترة المقبلة من 25-30 سبتمبر الجاري، ضمن استعداد الفارس الأبيض لمباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل.

قائمة سلة الزمالك المشاركة في البطولة الدولية

ويشارك في البطولة 8 فرق هي الحكمه وبيروت من لبنان دجله العراقي والفتح المغربي والعربي الكويتي والأهلي الليبي وميرالكو بولت الفلبيني بجانب الزمالك ممثل مصر.

وتضم قائمة فريق نادي الزمالك

١-وليد احمد عبدالجواد

٢- ياسين ياسر عبدالوهاب

٣- علي احمد عمر محمد

٤-عمر هشام حسين.

٥-احمد محمد انور عزب.

٦- معاذ ايمن مصطفى

٧- ادهم اليدا

٨-احمد ياسر عبدالوهاب

٩-احمد محمد محمود اسماعيل

١٠-علي مصطفى محمد حجازي

١١-محمد ابراهيم عبده

-تحت السن

١٢-زياد أيمن