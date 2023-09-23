نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأهلي وبيراميدز لدوري الأبطال والجولة الثانية من دوري Nile تنطلق.. تعرف على جدول مباريات الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن أسبوع كروي جديد، بداية من غدا السبت 23 سبتمبر، الممتلئ بالعديد من المواجهات النارية.

ومن أبرز المواجهات هذا الأسبوع ستكون عودة فريقي الأهلي وبيراميدز للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبداية الجولة الثانية من الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالاضافه إلى كلاسيكو مدريد بين فريقي الريال وأتلتيكو، وبعض المباريات القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ستكون هناك منافسات قوية في بطولات أخرى مثل كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس ألمانيا.

مواعيد مباريات الأسبوع حول العالم:

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، مباريات هذا الأسبوع في مختلف الدوريات حول العالم، بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع وهي كالآتي:

-يوم السبت 23/9/2023

ميلان × هيلاس فيرونا.

ساسولو × يوفنتوس.

بايرن ميونخ × بوخوم.

بوروسيا دورتموند × فولفسبورج.

مانشستر سيتي × نوتينجهام فورست.

نانت × لوريان.

برينتفورد × إيفرتون.

برشلونة × سيلتا فيجو.

بيرنلي × مانشستر يونايتد.

-يوم الأحد 24/9/2023

إمبولي × إنتر ميلان.

تشيلسي × أستون فيلا.

ليفربول × وست هام يونايد.

أرسنال × توتنهام هوتسبير.

سانت جورج × الأهلي.

باريس سان جيرمان × مارسيليا.

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد.

-يوم الإثنين 25/9/2023

البنك الأهلي × بيراميدز.

الجبلين × الهلال.

الزمالك × المقاولون العرب.

هاتاي × طرابزون سبور.

أحد × النصر.

ضمك × القيصومة

-يوم الثلاثاء 26/9/2023

بلدية المحلة × سموحة.

مودرن فيوتشر × الداخلية.

الخلود × اتحاد جدة.

مونستر× بايرن ميونخ.

يوفنتوس × ليتشي.

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس.

ريال مايوركا × برشلونة.

-يوم الأربعاء 27/9/2023

إنبي × طلائع الجيش.

الجونة × زد.

كالياري × ميلان.

ريال مدريد × لاس بالماس.

الخليج × العدالة.

برينتفورد × أرسنال.

تشيلسي × برايتون.

ليفربول × ليستر سيتي.

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي.

إنتر ميلان × ساسولو.

-يوم الخميس 28/9/2023

المصري × فاركو.

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري.

أوساسونا × أتلتيكو مدريد.

-يوم الجمعة 29/9/2023

الفيحاء × اتحاد جدة.

بيراميدز × الجيش الرواندي.

الطائي × النصر.

الأهلي × سانت جورج.

الهلال × الشباب.

هوفنهايم × بوروسيا دورتموند.

برشلونة × إشبيلية.