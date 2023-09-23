موعد مباراة انتر ميامي ضد اورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق إنتر ميامي المحترف ضمن صفوفه أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، لمواجهة نظيره أورلاندو سيتي، يوم الإثنين المقبل 25 سبتمبر، ضمن منافسات إياب المجموعة الشرقية من مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز.

موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي

وستلعب مباراة فريق إنتر ميامي ضد نظيره أورلاندو سيتي، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

ولن تذاع مباراة فريق إنتر ميامي ضد نظيره أورلاندو سيتي، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز، على أي قناة عربية، ويمكنكم متابعة المباراة عبر قناة Apple TV، بتعليق إنجليزي.

ترتيب الفريقين في الدوري الأمريكي

ويحتل فريق أورلاندو سيتي حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز، برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد فريق إنتر ميامي في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.