نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة قوية لريال مدريد قبل مواجهة الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية عالمية إلى أن داني كارفاخال نجم ريال مدريد الإسباني سيغيب عن مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بعد غد الأحد في ديربي العاصمة الإسبانية وذلك بعد خضوعه لأشعة رنين مغناطيسي اليوم الجمعة كشفت عن معاناته من إصابة تجبره على الابتعاد عن الملاعب.



وأكدت التقارير الصحفية أن مصادر من ريال مدريد زعمت أن كارفاخال سيخضع لعملية تعافي تهدف إلى عودته في 30 سبتمبر الحالي عندما يحل الملكي ضيفًا على جيرونا في الدوري الإسباني ولم يصدر ريال مدريد حتى الآن تقريرًا طبيًا بشأن حالة كارفاخال.



وأفادت التقارير الصحفية بأن كارفاخال كان قد أصيب عقب مباراة فريقه أمام ريال سوسييداد يوم الأحد الماضي مما جعله يغيب عن مواجهة يونيون برلين في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



وأوضحت التقارير الصحفية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ترك الباب مفتوحًا لعودة فينيسيوس جونيور إلى ديربي مدريد بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيلتا فيجو لكن وسائل إعلام إسبانية أكدت أن فرصته ضئيلة في اللحاق بالمباراة أمام أتلتيكو مدريد لأنه بدأ حديثًا اللعب على العشب ولمس الكرة.



ولفتت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد مساء الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 في اللقاء الذي يُقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.