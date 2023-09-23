محاضرة كولر لنجوم الأهلي تكشف نقاط القوة والضعف في سان جورج

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت.

كولر يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد أمام سانت جورج الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم مارسيل كولر مدرب الأهلي خلال هذه المحاضرة بعرض لقطات لفريق سانت جورج والتركيز على نقاط القوة والضعف في الفريق الأثيوبي.

كما يُحدد كولر خلال هذه المحاضرة مهام كل لاعب وواجباته، بجانب الخطة التي سيتم وضعها لمباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سانت جورج الأثيوبي غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.