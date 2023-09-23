نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز تاريخي.. سلة الأهلي تتلقى هدية برازيلية تضعها في "برونزية" المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي هدية قوية وذلك خلال بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليًا والتي يشارك فيها المارد الأحمر.

سلة الأهلي تتلقى هدية برازيلية تضعها في "برونزية" المونديال

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى التي شارك فيها في بطولة كأس العالم لكرة السلة على حساب فريق إجنيت بنتيجة 82-76 في إنجاز تاريخي للمارد الأحمر.

وفي المباراة الثانية تلقى المارد الأحمر الهزيمة على يد فريق فرانكا بنتيجة 90-70.

وتأهل النادي الأهلي لكرة السلة بشكل رسمي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية حيث حصل على المركز الثاني الثاني بعد فوز فرانكا البرازيلي على حساب إيجنت الأمريكي بنتيجة 98-88.

وأصبح النادي الأهلي في الوقت الحالى الفريق الوحيد العربي والإفريقي الذي يلعب تلك المباراة بالشكل الجديد لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.