"كريستيانو رونالدو إلى أين؟".. قرار تاريخي يهز السعودية ومفاجأة لجماهير النصر

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أحمد جودة - القاهرة -

يستمر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، في إكمال مسيرته الناجحة داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أرسى سفنه منذ الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، بقميص العالمي.

وواصل رونالدو هوايته المعتادة في هز شباك خصومه وتحقيق انتصارات متتالية لفريقه، بعد أن قاد كتيبة النصر لفوز ثمين في كلاسيكو السعودية بين النصر والأهلي.

وحقق العالمي فوزا بنتيجة 4-3، وقع رونالدو منهم على هدفين بينما سجل المتوهج تاليسكا هدفين آخرين.

- تطورات مستقبل رونالدو

وفجر الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي، مفاجأة مدوية خاصة بمصير كريستيانو رونالدو في الفترة القادمة وخطوته القادمة سواء داخل الملاعب أو الاعتزال.

ونشر العصيمي عبر حسابه الرسمي على موقع "X":" أن رونالدو أبلغ مسؤولو نادي النصر، برغبته في اعتزال كرة القدم داخل صفوف العالمي".

وتابع:" رونالدو قرر عدم الرحيل إلى صفوف أي فريق بعد انتهاء عقده داخل نادي النصر، سواء في مدته المحددة أو الاتفاق على تجديد عقده من جديد لفترة أطول داخل السعودية".