عاجل.. إدارة الزمالك تقرر إقالة أوسوريو في هذا التوقيت

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أحمد جودة - القاهرة - استقرت اللجنة الثلاثية التي تدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إقالة المدير الفني الكولومنبي خوان كارلوس أوسوريو في هذه الحالة بعد المباريات القوية التي سوف يخوضها الفريق في الفترة القادمة.

إقالة أوسوريو في حالة الخروج من الكونفدرالية

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن اللجنة الثلاثية تفكر في إقالة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في حالة خروجه من دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان نادي الزمالك قد تعرض للخسارة بثنائية دون رد عن طريق أرتا سولار في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في المواجهة التي كانت يوم السبت الماضي في تنزانيا.

وأشار المصدر أن إدارة اللجنة الثلاثية قررت تأجيل فكرة رحيل أوسوريو إلى بعد مباراة أرتا سولار في إياب المباراة المرتقبة بين الفريقين في الكونفدرالية والتي ستقام في القاهرة.

ويحتاج الزمالك للفوز بنتيجة 3-0 من أجل التأهل إلى الدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.